Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" согласился отпустить Малкома в национальную команду для участия в Олимпиаде.
В пресс-службе петербургского клуба подтвердили данные о том, что бразильский полузащитник примет участие в Олимпийских играх. Он присоединится к сборной Бразилии после игры за Суперкубок России.
"Как мы заявляли ранее, "Зенит" изначально был готов отпустить Малкома на соревнования в Токио, после того как он пройдет предсезонную подготовку с "Зенитом" и сыграет за Суперкубок. Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с "Зенитом" игрок пребывает в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка", - заявили в пресс-службе петербургского клуба.
Отметим, что матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится в Калининграде. Проведение встречи запланировано на 17 июля.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Зените" подтвердили информацию о согласии отпустить Малкома на Олимпиаду
В "Зените" прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Малком отправится на Олимпиаду в Токио в составе сборной Бразилии.
Фото: "Зенит"
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