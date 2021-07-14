В "Зените" подтвердили информацию о согласии отпустить Малкома на Олимпиаду

В "Зените" прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Малком отправится на Олимпиаду в Токио в составе сборной Бразилии.

Фото: "Зенит"