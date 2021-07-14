Отметим, СМИ сообщали об интересе ЦСКА к Венделу в 2017 и 2018 годах. В октябре 2020-го бразильский полузащитник перешел из лиссабонского "Спортинга" в "Зенит".
Вендел рассказал, что в свое время им действительно интересовался ЦСКА. По словам футболиста, представитель "армейцев" приезжал в Бразилию на переговоры.
"Помню, что интерес от ЦСКА был и действительно кто-то (из московского клуба) приезжал в Бразилию, но в итоге они не договорились. Других подробностей у меня нет — я спокойно продолжал играть за "Флуминенсе". Всеми делами занимался агент", - сообщил Вендел.
Напомним, что в минувшем розыгрыше РПЛ 23-летний Вендел провел 15 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Р-Спорт
Вендел: интерес ко мне от ЦСКА был, кто-то из представителей клуба приезжал в Бразилию
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!