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Н'Жи: не сталкивался с проявлениями расизма в России

Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи ответил на вопрос о проблемах с расизмом в Российской Федерации.
Фото: ФК "Динамо"
- Были ли у меня проблемы с расизмом в России? Ни разу. Не думаю, что он есть в России - по крайней мере, я ни разу не сталкивался с какими-то проявлениями. Такая проблема точно существует, но в России ведь не слишком много темнокожих, особенно в Москве - разве что студенты. Те же акции BLM перед матчами: если хочешь присоединяться к ним, это твое право. Но у каждого свое суждение, заставлять кого-то участвовать или возмущаться тем, что кто-то отказывается, не нужно, — передает слова Н'Жи Sport24.

Ранее футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака подверглись травле в социальных сетях после того, как в финале Чемпионата Европы-2020 против сборной Италии (1:1, пен. 2:3) не реализовали свои 11-метровые удары в послематчевой серии. Огромное количество негативных комментариев носило расистский характер.

Холанд поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака: они подверглись расистским оскорблениям вместо того, чтобы получить похвалу за смелость

Анчелотти: не думаю, что вставать на колено обязательно. Это не решает проблему расизма

Роберто Карлос: в акции в поддержку BLM по сути ничего такого нет. Все говорят о расизме, но мне не нравится это слово

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Теги: Динамо Нжи
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