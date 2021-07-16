Н'Жи попросили рассказать о конфликте с Шуниным, произошедшем в перерыве одного из матчей. По словам футболиста, они поговорили на повышенных тонах в раздевалке. Вместе с тем конфликт уже исчерпан, добавил Н'Жи.
"Мы с Антоном не дрались, просто поговорили на повышенных тонах. Заходим в раздевалку, и мне прилетает от него: "Ты должен работать больше, помогать нам. Соберись!" Я не возражал против этого: каждый может совершить ошибку — и да, тогда ошибся я. Но иногда негатив выплескивается. Я ответил: "Ты тоже ошибался, но об этом никто не говорил". Сейчас между нами никаких проблем, это позади", - рассказал Н'Жи.
Напомним, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги 27-летний Н'Жи принял участие в 23 матчах и отличился четырьмя забитыми голами.
Источник: Sport24
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"Ты тоже ошибался, но об этом никто не говорил". Н'Жи высказался о своем конфликте с Шуниным
Форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи рассказал о своем конфликте с вратарем "бело-голубых" Антоном Шуниным.
Фото: Sport24
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