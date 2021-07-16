Игнашевич сообщил, что у него есть вариант с продолжением карьеры за границей. При этом тренер заявил, что сейчас все же хочет работать в России.
"Есть вариант уехать в другой чемпионат, но понимаю, что столкнусь с другим менталитетом, с тем, что не знаю потенциала команд, соперников. И любому тренеру нужно будет время на адаптацию.
Прямо сейчас ФНЛ и РПЛ я прекрасно знаю, поэтому на сегодняшний момент хочется проявить себя здесь — в своей стране. Думаю, такая возможность будет", - заявил Игнашевич.
Источник: Матч ТВ
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Игнашевич: есть вариант уехать в другой чемпионат, но сейчас хочется проявить себя в своей стране
Экс-наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился информацией о планах по продолжению тренерской карьеры.
Фото: Sportbox
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