Глава компании Hypercube, проанализировавшей состояние футбольных лиг в России, выступил с предложением отменить лимит на легионеров в РПЛ. При этом он заявил, что в таком случае за каждую минуту, которую молодой российский футболист будет проводить на поле, его клуб будет получать финансовую компенсацию.
"Мы предлагаем отменить лимит на легионеров, но использовать систему кнута и пряника. За каждую минуту, которую молодой российский игрок проводит на поле, клуб должен получать финансовую компенсацию. Мы предлагаем ввести условный "налог на роскошь" в РПЛ: клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд", - заявил Нювенхюйс.
Источник: Чемпионат
Глава компании Hypercube: качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, выделяемыми на футбол в стране
Глава компании Hypercube предложил отменить лимит на легионеров в РПЛ
Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс призвал отменить лимит на легионеров в чемпионате России.
Фото: Getty Images
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