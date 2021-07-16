Нювенхюйс, в частности, заявил, что качество выступлений команд российской Премьер-Лиги несопоставимо с теми деньгами, которые выделяются на футбол в стране. Также он указал на проблемы со зрелищностью в РПЛ.
"Качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол в стране. Текущий формат: мы можем сказать, что при данном формате не так силен показатель зрелищности. В последних турах командам, находящимся с пятого по 12-е место, почти нет смысла играть, нет смысла стараться, поскольку уже ничего не достигнуть: за еврокубки не борются, но и в ФНЛ не вылетают", - отметил глава компании Hypercube.
Источник: Чемпионат
Глава компании Hypercube: качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, выделяемыми на футбол в стране
Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался о проанализированных данных нынешнего формата проведения соревнований в футбольных лигах России.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!