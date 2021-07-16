"Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры — как наемные работники.
В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе", - приводит слова Федуна Sport24.
Среди плюсов предложенного Российским футбольным союзом формата "Юпитер 16" владелец "Спартака" отметил повышение интереса зрителей, возможное увеличение количества топ-игр и дополнительный доход клубов. Но при этом, по словам Федуна, есть и негативные моменты: при некоторых условиях красно-белые могут ни разу не сыграть с ЦСКА на первом этапе турнира. Таким образом "Спартак" потеряет до 50 миллионов рублей.
Федун прокомментировал возможные реформы в РПЛ
Председатель совета директоров и владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о вероятных реформах в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"
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