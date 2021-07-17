Ранее сообщалось, что 34-летний функционер станет техническим директором "железнодорожников".
Напомним, Цорн занимал должность генерального директора "Спартака" с мая 2019 по июль 2020 года. На этом посту его сменил Шамиль Газизов, который проработал в московском клубе менее полугода.
На данный момент в матче "Зенит" - "Локомотив" идет второй тайм, команда Сергея Семака впереди со счетом 2:0.
Источник: "Чемпионат"
Цорн присутствует на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" (фото)
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн замечен на трибунах стадиона "Калининград", где проходит матч за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
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