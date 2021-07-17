"Цорн - сотрудник клуба. Должность - технический директор. Его функции обширны", - приводит слова Бедарева "Спорт-экспресс".
Ранее стало известно, что 34-летний функционер присутствовал на матче за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив" (3:0).
Напомним, Цорн занимал должность генерального директора "Спартака" с мая 2019 по июль 2020 года. На этом посту его сменил Шамиль Газизов, который проработал в московском клубе менее полугода.
Официально: Томас Цорн - технический директор "Локомотива"
Директор департамента корпоративных коммуникаций "Локомотива" Александр Бедарев сообщил, что Томас Цорн стал техническим директором "железнодорожников".
Фото: ФК "Спартак"
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