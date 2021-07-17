Дриусси: новый сезон будет такой же сложный, как и три предыдущих

Дриусси заявил, что "Зенит" ждет непростой сезон. По его словам, чемпионат России полон сюрпризов.
"Он будет такой же сложный, как и три предыдущих, когда мы брали чемпионство. Они точно не были легкими, от слова "совсем". Чемпионат России таков, что команда поменьше может обыграть гранда, в нем всегда можно ждать сюрпризов. Поэтому и говорю, что будет непросто. Но мы играем в трех турнирах, и в каждом от нас потребуется показать всю силу и энергию", - заявил Дриусси.
Напомним, что накануне "Зенит" стал обладателем Суперкубка России, победив "Локомотив" со счетом 3:0.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Зенит"
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