Писарев заявил, что в матче отчетливо проявилась разница в готовности между командами. По его словам, "Зенит" играл солидно и с запасом.
"В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Сердар Азмун забил второй мяч, я больше не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом. При желании могла добавить еще. Было видно, что "Зенит" осознавал свое превосходство и еще не включился на максимальные обороты", - сказал Писарев.
Источник: RT
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Писарев: в матче с "Локомотивом" "Зенит" осознавал свое превосходство и не включился на максимальные обороты
Российский тренер Николай Писарев прокомментировал победу "Зенита" над "Локомотивом" в матче за Суперкубок страны (3:0).
Фото: РИА Новости
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