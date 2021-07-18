"Сочи" близок к подписанию 23-летнего форварда "Оренбурга" Дмитрия Воробьева, сообщают СМИ.
По данным источника, в ближайшее время нападающий должен подписать соглашение с черноморским клубом.
В прошлом сезоне Воробьев забил в 39 матчах ФНЛ за "Волгарь" и "Оренбург" 24 гола и отдал 3 результативных передачи, в нынешнем сезоне в 2 играх отличился 1 голом и 4 ассистами.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Сочи" усилится форвардом "Оренбурга"
Нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьев может перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Оренбург"
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