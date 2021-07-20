Обухов: в "Торпедо" за 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток

"В 2013 году "Спартак" отдал меня в аренду в "Торпедо", где я провел вторую половину сезона-2013/14. Методы работы медицинского штаба "Торпедо" еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал.
Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнение всех указаний главного доктора и медицинского персонала", - приводит слова Обухова Eurostavka.
Напомним, ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. В крови Владимира был обнаружен метандиенон.
Обухов является воспитанником академии московского "Спартака". В 2013 году нападающий выступал на правах аренды за столичное "Торпедо". В 2016-м игрок перебрался в "Кубань", откуда спустя два года на правах свободного агента перешел в "Мордовию". До трансфера в "Ростов" осенью прошлого года Обухов также защищал цвета "Тамбова" и "Сочи".
Дисквалификация 29-летнего футболиста истекает 2 декабря 2021 года.
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Экс-форвард "Спартака", "Ростова" и "Торпедо" Владимир Обухов поведал подробности дела, за которое он был дисквалифицирован ФИФА на полгода.
Фото: ФК "Ростов"
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