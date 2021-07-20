"Он не играл в Премьер-Лиге, а в нашей команде примерно знает, как это будет. Он знает партнеров, стиль игры, тренера, сам клуб, понимает, что давления будет чуть меньше, чем в большом клубе. Борьба за место в составе одновременно с поиском себя в Премьер-Лиге может закончиться нехорошо", - цитирует Осинькина Metaratings.
Ранее официальный твиттер "Крыльев Советов" объявил о продлении контакта с 26-летним форвардом Иваном Сергеевым на 3 года. Футболист стал игроком самарского клуба в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского "Торпедо" составила 200 тысяч евро. В прошедшем сезоне Сергеев побил бомбардирский рекорд Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 42 матчах, с учетом Кубка России на его счету 43 гола и 10 результативных передач в 49 встречах.
В 1-м туре нового сезона РПЛ "Крылья Советов" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Игра пройдет в воскресенье, 25 июля, и начнется в 19:00 мск.
Осинькин: Сергеев не играл в РПЛ, а в нашей команде примерно знает, как это будет
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, почему форвард самарцев Иван Сергеев остался в клубе.
Фото: "Крылья Советов"
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