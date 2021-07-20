Осинькин: Сергеев не играл в РПЛ, а в нашей команде примерно знает, как это будет

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, почему форвард самарцев Иван Сергеев остался в клубе.

Фото: "Крылья Советов"