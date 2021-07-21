Ранее стало известно, что игру третьего тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Нижним Новгородом", запланированную на 7 августа, смогут посетить не более 500 болельщиков из-за ограничений в столице России, которые связаны с пандемией коронавируса.
Матч ЦСКА - "Уфа" состоится в воскресенье, 25 июля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Источник: Eurostavka
СМИ: ЦСКА согласовал посещаемость в 15000 зрителей на матч с "Уфой", "Спартак" - в 500
На матч первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Уфа" разрешили 50-процентную заполняемость "ВЭБ Арены" - около 15 000 зрителей.
Фото: ПФК ЦСКА
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