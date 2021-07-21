"ВЭБ Арена" вошла в реестр COVID-free зон, поэтому посещаемость на домашних играх команды может превышать 500 человек.
Ждем всех болельщиков на наших матчах и напоминаем, что посещение стадиона возможно при наличии QR-кода", - приводит слова Зарубьяна Sport24.
Ранее появилась информация, что матч первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Уфа", который состоится в воскресенье, 25 июля, на "ВЭБ Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени, смогут посетить около 15 000 зрителей. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
СМИ: ЦСКА согласовал посещаемость в 15000 зрителей на матч с "Уфой", "Спартак" - в 500
"ВЭБ Арена" вошла в реестр COVID-free зон, поэтому посещаемость на домашних играх ЦСКА может превышать 500 человек
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян поделился информацией о посещаемости домашних матчей "армейцев" в новом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
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