"ЦСКА молодцы. Вижу, что движутся в правильном направлении. Я считаю, что это хороший шаг и Березуцкий молодец. Почему? Потому что ситуация должна быть конкурентная", - приводит слова Селюка Metaratings.
Напомним, сегодня ЦСКА внес в заявку на сезон-2021/22 защитника Седрика Гогуа. Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из "Тамбова" за 400 тыс евро. Гогуа подписал с "армейцами" контракт до июня 2023 года. Прошлый сезон Гогуа провел на правах аренды за "Ротор". В составе волгоградцев он провел 22 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился.
За ЦСКА ивуариец сыграл в 5 матчах и забил 1 гол. В воскресенье, 25 июля, армейский клуб сыграет на своем поле против "Уфы".
ЦСКА заявил Седрика Гогуа для участия в РПЛ
Селюк - о включении Гогуа в заявку на РПЛ: ЦСКА молодцы, движутся в правильном направлении
Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, что армейский клуб внес футболиста в заявку для участия в РПЛ в новом сезоне.
Фото: Footboom.com
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