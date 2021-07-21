- Думаю, что команды пока еще не на все сто готовы, - говорит Терехин. - Мне кажется, обилия мячей мы не увидим. Да, может быть, где-нибудь в одной игре кто-то "выстрелит", а в общем и целом все будет так же, как обычно.
- Чемпионат открывает матч "Ростов" - "Динамо". Можно здесь выделить фаворита?
- Нет. "Ростов" играет дома, а "Динамо" вроде на ходу. Каждый год у динамовцев хорошая команда подбирается, но в концовке сезона все время чего-то не хватает, и они становятся шестыми-седьмыми. А так фаворита, конечно, нет. Да и жара будет. В общем, равные соперники. Думаю, 1:1 сыграют.
- Каким видится матч "Химки" - "Зенит"?
- Интересный матч, но "Зенит" однозначно фаворит. "Химки", как пришел Черевченко, очень преобразились и вообще играют хорошо.
- На предсезонном турнире "Химки" не впечатлили...
- Это ничего не значит. Это все другое. Сейчас начнутся официальные матчи. Сейчас и "Спартаку", крупно обыгравшему "Рубин" в товарищеском матче, намного сложнее придется.
- Чего ожидаете от игры "Рубин" - "Спартак"?
- Не так все просто там будет. Все по-другому, думаю, будет складываться. Мне кажется, матч закончится 2:1 в ту или другую сторону. Сложно сказать, кто именно выиграет.
- "Локомотив" - "Арсенал"?
- "Локомотив" однозначно сильнее. Думаю, он победит где-то 2:0.
- А от встречи "Урала" и "Краснодара" в Екатеринбурге чего можно ждать?
- Ну, "Краснодар", думаю, фаворит в этом матче. Конечно, "Урал" играет дома, но, мне кажется, южане победят. Что касается матча "Нижнего Новгорода" с другой южной командой - "Сочи", то, думаю, "на бумаге" сочинцы — фавориты, в том числе и по составу. Но нижегородцы первый тур дома играют, придут зрители — будут биться наверняка. Думаю, 1:1 сыграют. ЦСКА же в домашнем матче с "Уфой" - однозначно фаворит. Думаю, он одержит победу 2:0.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин: в предстоящем матче РПЛ с "Рубином" "Спартаку" придется намного сложнее, чем в недавнем товарищеском
Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями по поводу матчей первого тура чемпионата РПЛ.
Фото: архив Олега Терехина
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