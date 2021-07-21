"Генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить эту проблему", - говорится в сообщении источника.
Отмечается, что окончательного решения еще не принято. Возможно, этот матч сумеет посетить несколько тысяч болельщиков.
Игра первого тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Уфой" пройдет в воскресенье, 25 июля, на "ВЭБ Арене" в Москве. Начало матча - в 20:00 мск.
Ранее стало известно, что домашний стадион ЦСКА попал в реестр COVID-free зон. На таких стадионах посещаемость может превышать 500 человек, а клубы допускают людей на трибуны при наличии специального QR-кода.
В данный реестр также вошли арены других московских команд РПЛ - "Спартака", "Динамо" и "Локомотива".
Источник: Чемпионат
Источник: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с "Уфой" без зрителей
Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" без зрителей.
Фото: ПФК ЦСКА
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