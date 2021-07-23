Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России

Согласно условиям контракта с РФС, рассчитанного до 31 декабря 2021 года, Карпин и его штаб в сумме получат менее 700 тысяч евро.
"Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб, согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", - сказал источник в РФС.
Другой источник в РФС добавил, что в случае выхода сборной на ЧМ-2022 зарплата тренеров с учетом бонусов увеличится до суммы примерно в 1,3 миллиона евро.
До Карпина сборную России тренировал Станислав Черчесов. Его годовая зарплата составляла 2,5 миллиона евро.
Источник: РБК
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Стала известна зарплата наставника сборной России Валерия Карпина и его помощников в национальной команде.
Фото: "Ростов"
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