Напомним, что накануне было официально объявлено о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской сборной. При этом Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", наставником которого он является. Вскоре РФС подпишет соглашение с 52-летним специалистом. Договор будет действовать до 31 декабря текущего года.
Созин заявил, что главным тренером сборной следовало назначить Семака, а не Карпина. По его словам, потеря Карпина во время перерывов на матчи сборных плохо отразится на "Ростове". В то же время Семак мог бы работать со сборной, и это не стало бы большой проблемой для "Зенита", отметил Созин.
"Пришло понимание, что руководство РФС согласилось на совмещение постов в сборной и в клубе. Но если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак. <...> Во время перерывов на матчи сборных "Зенит" стабильно отпускает в сборную России пять-семь игроков, еще несколько уезжают в иностранные команды. Поэтому для "Зенита" потеря Семака была бы некритичной — помощники бы справились, а вот для "Ростова" потерять Карпина — плохо. Да, он может вызвать Осипенко, Глебова или Песьякова, однако это лишь три игрока.
Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию "Зенита" в РПЛ. "Ростову" развалиться можно, а развалить "Зенит" — нет", - сказал Созин.
Источник: Чемпионат
Гришин: Карпин ничего не выиграл. Семак - сильнейший тренер, достойный работать в сборной
Созин: Семака не назначили тренером сборной, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию "Зенита" в РПЛ
Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на должность наставника сборной России стоило назначить Сергея Семака, тренирующего "Зенит".
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!