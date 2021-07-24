"Для меня это назначение нелогичное. Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с "Мальоркой", с "Армавиром", когда он вылетел из ФНЛ. У нас есть сильнейший тренер в РПЛ — Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин", - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
8 июля было объявлено, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды после окончания Евро-2020. Выступление сборной России на турнире было признано неудовлетворительным.
Вчера вечером телеграм-канал РФС сообщил о назначении нового наставника национальной команды. Им стал 52-летний специалист Валерий Карпин, в настоящее время возглавляющий "Ростов".
После назначения в сборную России главный тренер желто-синих не собирается отказываться от должности в клубе и будет совмещать посты.
Контракт Карпина с национальной командой заключён на срок до 31 декабря 2021 года с возможностью последующего продления.
Гришин: Карпин ничего не выиграл. Семак - сильнейший тренер, достойный работать в сборной
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение РФС назначить наставником национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости
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