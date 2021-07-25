Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 3
КраснодарЗавершен
Крылья Советов
1 - 2
АхматЗавершен
ЦСКА
1 - 0
УфаЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Металлург Лп
2 - 2
АкронЗавершен
Кубань
0 - 2
ВелесЗавершен

Вильена прокомментировал победу "Краснодара" над "Уралом"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена прокомментировал победу над "Уралом" в матче первого тура РПЛ (3:0).
Фото: РИА Новости
"Хорошо, что мы взяли три очка. Рад возобновлению сезона, можно снова наслаждаться футболом. Как вы видели, в первом тайме было тяжеловато, но во втором тайме мы дожали соперника", - сказал Вильена.

Отметим, что в матче с "Уралом" Вильена оформил дубль - он отличился на 62-й и 85-й минутах. Еще один гол забил форвард "быков" Джон Кордоба, реализовавший пенальти в добавленное ко второму тайму время. Это был дебютный матч Кордобы за "Краснодар".

Источник: Матч ТВ

"Краснодар" победил "Урал". Вильена оформил дубль, Кордоба забил в дебютном матче за "быков"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вильена Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Арнаутович, которым интересовались "Динамо" и "Краснодар", перейдет в "Болонью"
Источник: Уайт пройдет медосмотр на следующей неделе. "Арсенал" заплатит за игрока 60 млн евро
Первый гол "Крыльев Советов" после возвращения в РПЛ (видео)
Алдонин — о дебюте Березуцкого: главное, что первый блин не комом эксклюзив
Дзагоев — лучший игрок матча ЦСКА — "Уфа" 2
Заболотный забивает первый гол после возвращения в ЦСКА, принеся команде победу (видео)
Масалитин об игре ЦСКА: в первом тайме команда отдала инициативу и играла вторым номером эксклюзив
Вернулся и испортил праздник. Талалаев переиграл «Крылья Советов» и поругался с фанатами в Самаре 2
Масалитин: если на Заболотного будут больше играть, то он проявит себя эксклюзив
Тарханов: командная игра у «Крыльев Советов» выстроена неплохо, но некоторые моменты для успешного выступления в РПЛ надо поправить эксклюзив
Осечка "Оренбурга" и лидерство "Торпедо". Обзор 3-го тура ФНЛ
Вильена — лучший игрок матча "Урал" — "Краснодар" 1
Дебют Березуцкого. ЦСКА провалил первый тайм с «Уфой», но затем в дело вступил Заболотный 3
ЦСКА обыграл "Уфу" благодаря голу Заболотного 20
Черчесов присутствует на матче ЦСКА — "Уфа" (фото) 9
Кротов: попал в Акинфеева, нужно было бить чуть в сторону
"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" 2
Червиченко: Казарцеву, видимо, нужно первый тур пропускать 1 эксклюзив
"Хватит писать, что я ухожу куда-то". "Рубин" опубликовал фотографию Кварацхелии с табличкой 1
Гончаренко - о победе над "Уралом": нас не должен обманывать результат 3
Источник: нападающий "Валенсии" Гедеш не заинтересован в трансфере в "Зенит" 6
Вильена прокомментировал победу "Краснодара" над "Уралом"
Наставник "Уфы" Стукалов высказался о составе команды
Мостовой: не понимаю наличие Писарева в тренерском штабе сборной России 8
"Краснодар" должен сделать широкий шаг вперед". Гончаренко выпустил воспитанников и победил "Урал" 2
"Краснодар" победил "Урал". Вильена оформил дубль, Кордоба забил в дебютном матче за "быков" 10
Мостовой поделился мнением о перспективах Чалова и Заболотного 1
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
ЦСКА - "Уфа". Мухин и Заболотный попали в стартовый состав хозяев, Влашич остался в запасе 10
Талалаев: мне нравится футбол "Крыльев", город Самара и болельщики команды 1
Все новости
-