"Хорошо, что мы взяли три очка. Рад возобновлению сезона, можно снова наслаждаться футболом. Как вы видели, в первом тайме было тяжеловато, но во втором тайме мы дожали соперника", - сказал Вильена.
Отметим, что в матче с "Уралом" Вильена оформил дубль - он отличился на 62-й и 85-й минутах. Еще один гол забил форвард "быков" Джон Кордоба, реализовавший пенальти в добавленное ко второму тайму время. Это был дебютный матч Кордобы за "Краснодар".
Источник: Матч ТВ
"Краснодар" победил "Урал". Вильена оформил дубль, Кордоба забил в дебютном матче за "быков"
Вильена прокомментировал победу "Краснодара" над "Уралом"
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена прокомментировал победу над "Уралом" в матче первого тура РПЛ (3:0).
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!