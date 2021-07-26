Сообщается, что 27-летний футболист обойдется грозненскому клубу в 800 тысяч евро.
Ранее Тимофеев выступал за "Ахмат" на правах аренды в прошлом сезоне. За тот год полузащитник провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
За "Спартак" Тимофеев выступал с 2012 года.
Источник: "СЭ".
Источник: "Ахмат" заплатит "Спартаку" за Тимофеева 800 тысяч евро
Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев близок к подписанию контракта с "Ахматом".
Фото: ФК "Ахмат"
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