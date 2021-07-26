"Я не контактировал с "Зенитом" по поводу Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было. Но хотелось бы видеть Клаудиньо вместе с Малкомом в одной команде", - приводит слова агента Sport24.
Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что форвард олимпийской сборной Бразилии рассматривается петербургским клубом в качестве замены Себастьяну Дриусси. Журналист также заявил об интересе сине-бело-голубых к соотечественнику Клаудиньо хавбеку "Герты" Матеусу Кунье и хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
Сегодня, 26 июля, "Зенит" объявил об уходе Дриусси, который выкупил свой контракт. Вероятно, аргентинец продолжит карьеру в американской МЛС.
Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Зенита"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо, заявил, что он не ведет переговоры с "Зенитом" о возможном трансфере своего клиента.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!