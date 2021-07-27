Хацкевич сообщил, что является противником лимита на легионеров. По его словам, ужесточение лимита в России связано с желанием искусственно ввести в составы команд местных игроков.
"Пусть играет тот, кто достоин — если ты сильный футболист, то ты докажешь это, несмотря на гражданство. Здесь я только за то, чтобы никаких ограничений и лимитов не было. Ужесточение лимита на легионеров в России — это желание искусственно поднять российских футболистов. Но это не меняет качество игроков и ведет к уничтожению конкуренции", - сказал Хацкевич.
Источник: Sport24
Хацкевич: ужесточение лимита на легионеров - это желание искусственно поднять российских футболистов
Экс-наставник "Ротора" Александр Хацкевич высказал свое отношение к лимиту на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!