По данным источника, защитник Мурило, хавбеки Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, а также форвард Федор Смолов были предложены "Краснодару". Конкретных решений пока принято не было.
Ранее появилась информация, согласно которой Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов "железнодорожников". В их числе защитники Пабло и Дмитрий Живоглядов, хавбеки Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, а также нападающий Федор Смолов. Баринов заинтересовал "Зенит", а к Крыховяку и Смолову присматриваются другие клубы.
Напомним, с мая 2019 по июль 2020 года Цорн занимал должность генерального директора в московском "Спартаке". 17 июля "Локомотив" объявил о назначении 34-летнего функционера на пост технического директора.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Цорн предлагал "Краснодару" купить Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило
Технический директор "Локомотива" Томас Цорн действительно предлагал нескольких футболистов красно-зеленых некоторым клубам Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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