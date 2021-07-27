"Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста", - сообщает "Чемпионат".
Напомним, в июле "Локомотив" объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию клуба. Позже в команду немецкого специалиста вошел бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, который занял пост технического директора "железнодорожников".
Николич возглавляет "Локомотив" с 2020 года. Под руководством сербского тренера красно-зеленые стали обладателями Кубка России сезона-2020/21.
СМИ: Рангник и Цорн не видят Николича как тренера "Локомотива" в долгосрочной перспективе
Новое руководство московского "Локомотива" в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним главным тренером команды Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"
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