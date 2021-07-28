Судья признался, что иногда арбитры матерятся во время матчей. При этом такие высказывания не относятся к футболистам, добавил Демешко.
"Матерятся ли судьи? Иногда во время игры проскакивает мат, но это не грубо и не относится к игрокам. Как в жизни: меняете вы колесо на машине, вам на ногу упала монтажка, и вы всё высказываете", - сказал Демешко.
Источник: Чемпионат
Судья Гаврилин: хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро
Ассистент Карасева: иногда у судей во время игры проскакивает мат, но это не относится к игрокам
Футбольный судья Игорь Демешко, работавший ассистентом Сергея Карасева на Евро-2020, высказался об использовании нецензурных выражений арбитрами.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!