По словам Гаврилина, хорошо, что российских рефери не узнают окружающие, поскольку после игр им приходится ездить на метро. Также судья рассказал о конфликте с болельщиками одного из клубов после матча.
"Хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро. Один раз после игры в Самаре нам в самолете что-то говорили болельщики, но в итоге разошлись мирно", - сказал Гаврилин.
"Это были фанаты одного известного московского клуба", - добавил Игорь Демешко, еще один ассистент Карасева.
Источник: Чемпионат
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Судья Гаврилин: хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро
Футбольный арбитр Максим Гаврилин, работавший ассистентом Сергея Карасева на Евро-2020, высказался о безопасности российских судей после матчей.
Фото: РИА Новости
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