Кверквелия, нынешним летом покинувший "Локомотив" после истечения срока действия контракта, заявил, что пока остается без клуба. При этом, по словам футболиста, он не спешит в вопросе подписания контракта с каким-либо клубом, поскольку хочет выбрать оптимальный для себя вариант.
"Каждый день тренируюсь, поддерживаю форму, но пока остаюсь без команды. Жду определенности в этом вопросе. Варианты есть, но конкретно пока ничего не могу сказать. Тяготит ли неопределенность? Ну, вы же знаете, что без команды я не останусь. Куда-то рано или поздно поеду. Просто хочу выбрать вариант получше", - сказал Кверквелия.
Источник: Матч ТВ
Кверквелия: без команды я не останусь. Куда-то рано или поздно поеду
Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия высказался о своем будущем.
Фото: РИА Новости
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