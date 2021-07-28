Божович заявил, что Дзюба еще способен принести пользу национальной команде. Также он высказался о критике в адрес Артема после Евро-2020. По словам тренера, эта критика является несправедливой.
"Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству. Дзюба — не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый футболист. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень сложно показать себя во всей красе", - заявил Божович.
Напомним, что на Евро Дзюба забил один гол - он отличился в матче третьего тура групповой стадии против Дании (1:4). Сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B с тремя очками в активе.
Источник: Sport24
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Божович: Дзюба еще может принести пользу сборной России. Не понимаю, почему после Евро критикуют только его
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о форварде "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
Фото: ТАСС
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