Божович отметил, что российские футбольные власти не нуждаются в рекомендациях от Hypercube. По его словам, эта компания получила солидные деньги за свою работу, но в итоге сказала очевидные вещи.
"Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? <...> Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы", - заявил Божович.
Источник: Sport24
Глава компании Hypercube: качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, выделяемыми на футбол в стране
Божович раскритиковал предложения компании Hypercube по реформам в российском футболе
Экс-тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович прокомментировал потенциальные реформы в российском футболе, предлагаемые нидерландской аналитической компанией Hypercube.
Фото: Sport24
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