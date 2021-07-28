Онопко сообщил, что посетит матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Другой помощник Карпина в сборной, Николай Писарев, отправится на игру "Арсенала" и "Рубина", добавил Онопко.
"Пока в связи загруженностью в "Ростове" Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре "Крыльев" и "Спартака", а Писарев отправится в Тулу, где встречаются "Арсенал" с "Рубином", - сказал Онопко.
Напомним, что контракт РФС с наставником сборной России Валерием Карпиным, также тренирующим "Ростов", рассчитан до 31 декабря текущего года. Предусмотрена опция продления договора.
Источник: Спорт-Экспресс
Онопко сообщил, какие матчи второго тура РПЛ посетят помощники Карпина в сборной
Виктор Онопко, ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, какие матчи второго тура РПЛ намерены посетить тренеры национальной команды.
Фото: "Чемпионат"
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