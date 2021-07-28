Московская команда начнет свой путь в главном еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда, где ее соперником станет португальская "Бенфика".
"Сейчас, думаю, со "Спартаком" у нас будет такая проверка: сначала "Бенфика", а потом по результатам уже. Хочу проверить себя именно со "Спартаком", потому что считаю, что у нас очень крутая команда, что мы можем показать себя в Европе", - приводит слова Умярова "Матч ТВ".
Первый матч "Спартака" с "Бенфикой" состоится 4 августа на "Открытие Банк Арене" в Москве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 10 августа в Лиссабоне, начало - в 22:00 по Москве.
Умяров: у нас очень крутая команда. "Спартак" может показать себя в Европе
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров оценил шансы красно-белых в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
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