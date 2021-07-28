Шпинёв сообщил, что договорился со "Спартаком" насчет сроков нового контракта Джикии. По его словам, ведется обсуждение размеров зарплаты футболиста. При этом агент опроверг данные о том, что "Спартак" собрался урезать фиксированную часть зарплаты Джикии.
"Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в "Спартаке": руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайшие годы. В соответствии с ней контракт игрока должен содержать фиксированную зарплату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счет успешных результатов.
По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда", - сказал Шпинёв.
Отметим, что нынешнее соглашение 27-летнего Джикии со "Спартаком" рассчитано до лета 2022 года.
Источник: Чемпионат
В "Спартаке" прокомментировали информацию о неудачных переговорах с Джикией о контракте
Агент Джикии рассказал, почему защитник пока не продлил контракт со "Спартаком"
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, поделился информацией о переговорах по вопросу продления контракта игрока с клубом.
Фото: "Спартак"
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