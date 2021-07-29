Шварц перед матчем "Уфа" - "Динамо" назвал сильные стороны соперника

Шварц отметил действия "Уфы" в защите. Также он акцентировал внимание на атакующей игре через фланги в исполнении уфимской команды.
"Они не стали менять игровую схему, используют трех центральных защитников и двух латералей. Их оборону достаточно сложно взломать. "Уфа" любит действовать флангами, много совершает прострелов. Надо будет плотно и компактно обороняться в своей штрафной. Не дать им делать простые прострелы", - сказал Шварц.
Отметим, что матч "Уфа" - "Динамо" пройдет 31 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался об "Уфе", с которой его команда встретится в матче второго тура РПЛ.
Фото: "Динамо"
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