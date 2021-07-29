Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Фиорентина" планирует продать Кокорина этим летом. Указывалось, что один из вариантов продолжения карьеры для Кокорина - возвращение в "Сочи", за который игрок выступал в 2020 году на правах аренды. Тогда его контракт принадлежал "Зениту".
Вместе с тем, по данным источника, "Сочи" не контактировал с "Фиорентиной", чтобы обсудить потенциальный трансфер Кокорина.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Контракт 30-летнего нападающего с "фиалками" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина в "Сочи"
"Сочи" не обращался к "Фиорентине" по вопросу возможного трансфера Кокорина
"Сочи" не обращался к "Фиорентине" по вопросу потенциального трансфера российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"
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