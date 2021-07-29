По данным источника, руководство "Фиорентины" готово расстаться с Кокориным нынешним летом. Игрок может перейти в "Сочи". Отмечается, что "Сочи" является одним из вариантов продолжения карьеры для Кокорина.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе текущего года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. За сопоставимую сумму "фиалки" готовы продать российского нападающего.
Отметим, что Кокорин уже выступал за "Сочи" - он играл в составе команды в 2020 году как арендованный футболист. Его контракт принадлежал "Зениту".
Источник: Матч ТВ
Источник: Кокорин не входит в планы "Фиорентины", его предложили клубам из Турции и России
СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина в "Сочи"
Форвард Александр Кокорин, выступающий за "Фиорентину", может вернуться в РПЛ.
Фото: "Фиорентина"
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