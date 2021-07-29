Романцев назвал отличие между своим чемпионским "Спартаком" и нынешним "Зенитом"

Романцев, в частности, заявил, что игра "Зенита" во многом зависит от индивидуальных характеристик форвардов команды Сердара Азмуна и Артема Дзюбы. При этом, по его словам, в чемпионском "Спартаке" 90-х движущей силой была полузащита.
"В сегодняшнем "Зените" игра во многом зависит от индивидуальных качеств Дзюбы и Азмуна. У нас же движущей силой была средняя линия. Что эффективнее? Мы побеждали тогда, "Зенит" — сейчас. Вот и делайте выводы", - сказал Романцев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев сравнил свою команду 90-х с нынешним "Зенитом", выигравшим три последних чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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