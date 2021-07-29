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Романцев прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной России

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Фото: "Ростов"
Романцева спросили, ожидал ли он, что Карпин возглавит сборную. Тренер ответил, что это стало для него приятной неожиданностью. По словам Романцева, решение Карпина принять предложение РФС о работе с национальной командой вызывает у него большое уважение.

"Это стало для меня приятной неожиданностью. До этого я с Валерой не разговаривал, однако слышал, что он не очень рвался в сборную. Хотя уверен: с его суперамбициозным характером он об этом подумывал — кто же из тренеров не мечтает попробовать себя на таком уровне. Но у Карпина есть обязательства перед "Ростовом", в котором он затеял масштабную перестройку. И его решение пойти на столь рискованный шаг в такой переломный для сборной момент вызывает большое уважение", - сказал Романцев.

Напомним, что ранее Карпин занял пост наставника сборной России, подписав контракт с РФС. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года. При этом 52-летний специалист сохранил должность главного тренера "Ростова" - он будет работать со сборной на условиях совмещения.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Романцев Карпин Сборная России
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