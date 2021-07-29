Романцев прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной России

Романцева спросили, ожидал ли он, что Карпин возглавит сборную. Тренер ответил, что это стало для него приятной неожиданностью. По словам Романцева, решение Карпина принять предложение РФС о работе с национальной командой вызывает у него большое уважение.
"Это стало для меня приятной неожиданностью. До этого я с Валерой не разговаривал, однако слышал, что он не очень рвался в сборную. Хотя уверен: с его суперамбициозным характером он об этом подумывал — кто же из тренеров не мечтает попробовать себя на таком уровне. Но у Карпина есть обязательства перед "Ростовом", в котором он затеял масштабную перестройку. И его решение пойти на столь рискованный шаг в такой переломный для сборной момент вызывает большое уважение", - сказал Романцев.
Напомним, что ранее Карпин занял пост наставника сборной России, подписав контракт с РФС. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года. При этом 52-летний специалист сохранил должность главного тренера "Ростова" - он будет работать со сборной на условиях совмещения.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Ростов"
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