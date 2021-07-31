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Первый тренер Миранчуков: дай бог, чтобы "Зенит" забрал Антона. В Европу ему пока рановато

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, высказался о будущем полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
— Обстановка в "Локомотиве" тревожная, это не очень хорошо для развития Миранчука. Поэтому нужно принимать предложение и перезагружать карьеру. Антону надо переходить в "Зенит" или ЦСКА — это будет правильное решение. Дай бог, чтобы "Зенит" его забрал. В Европу Антону пока рановато, а вариант с переездом в Санкт-Петербург очень хороший, — цитирует Воронкова Sport24.

25-летний Миранчук — воспитанник "Локомотива". Ранее появилась информация, что в "Локомотиве" начнется большая распродажа игроков, в том числе, команду может покинуть Миранчук.

Интерес к его кандидатуре приписывают "Краснодару", ЦСКА и "Зениту".

За первую команду "Локомотива" Миранчук сыграл в 137 матчах, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу.

Контракт полузащитника истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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Теги: Зенит Локомотив Миранчук Ан Российские трансферы
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