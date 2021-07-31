— Конечно, "Спартаку" будет тяжело выиграть чемпионство в этом сезоне — в РПЛ большая конкуренция: "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА. На самом деле, верю и надеюсь, что "Спартак" выиграет титул в юбилейный год, — цитирует Ковача Sport24.
41-летний Ковач выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год, проведя за команду 140 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
В следующем году московскому "Спартаку" исполнится 100 лет. В первом матче чемпионата России москвичи проиграли "Рубину" (0:1), а затем обыграли "Крылья Советов" (1:0).
Игровую карьеру Ковач завершил в 2016 году.
Экс-защитник "Спартака" Ковач: верю и надеюсь, что "Спартак" выиграет титул в юбилейный год
Бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач высказался о шансах клуба на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
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