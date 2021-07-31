Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
2 - 3
ДинамоЗавершен
ЦСКА
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
0 - 3
АланияЗавершен
Торпедо
0 - 0
ТекстильщикЗавершен
Оренбург
0 - 2
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 0
БалтикаЗавершен
Велес
1 - 0
ТомьЗавершен
Нефтехимик
3 - 0
Металлург Лп2 тайм
X 75П2 75
Краснодар-2
1 - 0
Олимп-Долгопрудный2 тайм
П1 1.25X 4.5П2 26
Кубань
0 - 0
Спартак-21 тайм
П1 2.75X 2.75П2 3
Ротор
0 - 1
Волгарь1 тайм
П1 8X 4.5П2 1.4

Экс-защитник "Спартака" Ковач: верю и надеюсь, что "Спартак" выиграет титул в юбилейный год

Бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач высказался о шансах клуба на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
— Конечно, "Спартаку" будет тяжело выиграть чемпионство в этом сезоне — в РПЛ большая конкуренция: "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА. На самом деле, верю и надеюсь, что "Спартак" выиграет титул в юбилейный год, — цитирует Ковача Sport24.

41-летний Ковач выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год, проведя за команду 140 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

В следующем году московскому "Спартаку" исполнится 100 лет. В первом матче чемпионата России москвичи проиграли "Рубину" (0:1), а затем обыграли "Крылья Советов" (1:0).

Игровую карьеру Ковач завершил в 2016 году.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Ковач
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Динамо" обыграло "Уфу", пропустив два гола в большинстве 8
Икарди: я остаюсь в "ПСЖ"
Официально: "Астон Вилла" и "Байер" согласовали трансфер Бэйли 1
Источник: экс-полузащитник "Шахтера" Тейшейра подпишет контракт с "Бешикташем"
ЦСКА — "Локомотив". Крыховяк — вне заявки гостей 9
Саплинов: у "Динамо" не особо получалась игра до пенальти
Экс-защитник "Спартака" Ковач: верю и надеюсь, что "Спартак" выиграет титул в юбилейный год 6
Сборная Белоруссии проведет матчи отбора к чемпионату мира в Казани 3
СМИ: Белотти не интересует переход в "Зенит" 7
Тренер "Уфы" объяснил, почему Жамалетдинов играл за молодежную команду
Миранчук — в стартовом составе "Аталанты" на товарищеский матч
Салихова — об уходе Фетисова из "Спартака": в один момент Антон почувствовал себя бессмертным 7
Первый тренер Миранчуков: дай бог, чтобы "Зенит" забрал Антона. В Европу ему пока рановато 12
"Уфа" — "Динамо". Захарян и Тюкавин в стартовом составе гостей 3
Официально: "Ахмат" выкупил Тимофеева у "Спартака" 4
Эджуке: понимаю, что основной критерий оценки моих действий — эффективность
Пятов: уважаю Луческу как тренера, но не могу понять его решение возглавить "Динамо" 4
ЭСК признала правильным решение арбитра отменить гол "Спартака" в ворота "Рубина" 1
РФС объявил решения судейской комиссии по двум спорным эпизодам матча ЦСКА - "Уфа" 6
Стал известен размер зарплаты Крыховяка в "Краснодаре" 10
Тренерский штаб сборной России рассматривает Соболева как основного форварда команды 9
СМИ: Крыховяк подписал контракт с "Краснодаром" 13
Крыховяк согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром" 2
Сборная Белоруссии проведет в Казани домашние матчи отбора на ЧМ-2022 1
Сборная Испании разгромила Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал олимпийского футбольного турнира 1
Источник: Шомуродов прибыл в Рим для оформления перехода в "Рому" 2
Онопко: обязательно посмотрим живьем одну-две игры всех команд
Ловчев: "Спартак" изменился по сравнению с прошлым годом. В обороне у команды появился порядок 2
Смородская: Рангник и Цорн угробят "Локомотив". Они пришли в клуб за деньгами, а не за победами 13
Петржела: уход Азмуна станет огромной потерей для "Зенита". Дзюбе будет очень тяжело без Сердара 4
Все новости
-