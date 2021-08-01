— Касаемо моих реплик в адрес судейской бригады, то это просто эмоции, — цитирует Кержакова "Матч ТВ".
"Нижний Новгород" под руководством Кержакова набрал 4 очка в двух матчах Премьер-лиги. Для команды это дебютный сезон в лиге. В первом туре нижегородцы обыграли "Сочи" (1:0).
В следующем туре команда Кержакова сыграет против "Спартака".
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли первую ничью в новом сезоне РПЛ
Кержаков: мои реплики в адрес судейской бригады? Просто эмоции
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался о своих репликах в адрес судей в матче против "Урала" (1:1).
Фото: СЭ
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