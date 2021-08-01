— Возникла проблема с диспетчеризацией. Перезапустили вручную. На это потребовалось 5 минут 48 секунд. Причины выясняются, возможно, был скачок напряжения, — цитирует пресс-службу ТАСС.
Отключение света произошло во время матча против "Нижнего Новгорода". В итоге, добавленное ко второму времени матча составило девять минут.
Матч "Урал" — "Нижний Новгород" закончился вничью (1:1).
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли первую ничью в новом сезоне РПЛ
В "Урале" объяснили, почему отключился свет в матче с "Нижним Новгородом"
В пресс-службе "Урала" объяснили отключение света на "Екатеринбург Арене".
Фото: "Матч Премьер"
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