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"Ростов" обратится в ЭСК по вопросам судейства матча с "Зенитом"

"Ростов" подаст обращение в Экспертно-судейскую комиссию по эпизодам проигранного матча второго тура РПЛ против "Зенита" (2:4).
Фото: ФК "Зенит"
- Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча, - цитирует пресс-службу "Ростова" "Чемпионат".

Встреча 2 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Зенит" завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:2. При этом первый гол гостей был забит после возможного нарушения правил на полузащитнике Понтусе Альмквисте хавбеком Далером Кузяевым перед тем, как выполнить голевую передачу на Александра Ерохина.

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Теги: Ростов Зенит Мешков
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