— Хочу ли в сборную? Всегда говорил, что вернуться в сборную — одно из моих главных желаний. Уверен, что за каждым футболистом сейчас пристально наблюдают и оценивают, поэтому мое дело только пахать и попытаться игрой показать, что могу быть полезен нашей главной команде, — цитирует футболиста Sport24.
34-летний Глушаков дебютировал за сборную России в 2011 году, проведя за команду 57 матчей, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу.
Последний матч за национальную команду полузащитник сыграл 23 марта 2018 года против Бразилии (0:3).
С октября прошлого года Глушаков защищает цвета подмосковных "Химок". Летом россиянин продлил соглашение с командой ещё на год.
Глушаков хочет вернуться в сборную России
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своих желаниях.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!