Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" рассматривает вариант с продажей Баринова.
Генич отметил, что Баринов мог бы пригодиться "Спартаку". По его словам, "красно-белым" нужен еще один опорный хавбек, и клуб мог бы воспользоваться ситуацией и подписать Баринова.
"В моем понимании "Спартаку" нужен еще один опорный полузащитник. Да, есть Умяров, Зобнин и Крал, но из них по большому счету нормально двигать мяч может только Наиль. Но он, как мы видели, на дистанции не всегда смотрится стабильно. <...> И если действительно сейчас на рынке может оказаться Дмитрий Баринов, то почему бы этим не воспользоваться?" - сказал Генич.
Источник: Матч ТВ
Генич: если Баринов может оказаться на рынке, почему бы "Спартаку" этим не воспользоваться?
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива".
Фото: "Локомотив"
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