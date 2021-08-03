Напомним, что ранее Рангник занял в "Локомотиве" пост руководителя по спорту и развитию.
Булыкин выразил надежду на то, что немецкий специалист будет связующим звеном между тренером "Локо" и руководством клуба. По его словам, Рангник должен полностью взять на себя развитие спортивной части в клубе.
"Надеюсь, это тот человек, который, как я и говорил, разбирается в футболе и станет связующим звеном между тренером и руководством. И который полностью возьмет на себя развитие спортивной части. Потому что в "Локо" очень долго не было спортивного директора, того, кто наладил бы эти процессы", - сказал Булыкин.
Источник: Матч ТВ
Булыкин: надеюсь, Рангник станет связующим звеном между тренером и руководством "Локомотива"
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о сотрудничестве "железнодорожников" с немецким специалистом Ральфом Рангником.
Фото: Global Look Press
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